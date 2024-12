Lanazione.it - Dalla curva al memorial, Lorenzo batte nei cuori. Funerali nella sua Carrara: “Ci saremo tutti in moto”

Massa, 30 dicembre 2024 – Sugli spalti dellac’è anche lui, nel cuore di chi lo ha conosciuto, di chi ha esultato insieme a lui davanti ad una palla inserita in porta. “Ciao” è l’ultimo saluto dei tifosi e amici nello striscione apparso ieri per il derby Carrarese-Cesena. “Questa vittoria è per te” si legge sui social, a partita terminata con un 2-0. Social, che da sabato sono stracolmi di ricordi diIacazzi, 23 anni, morto mentre era in sella alla suasabato mattina in uno scontro con un’auto in via degli Uliveti che è stato fatale. Il ragazzo lascia mamma Monica, papà Luciano e un fratello di pochi anni maggiore, Yuri. Intanto, giàserata della tragedia è stato realizzato unpernel punto dell’incidente che gli ha tolto la vita.