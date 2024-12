Inter-news.it - Consiglio FIGC, anche Marotta tra i candidati! Gli altri nomi

Il rinnovo delFederale dellaentra nel vivo, con dodiciufficiali pronti a contendersi i tre posti disponibili per rappresentare la Serie A. Il presidente dell’Inter, Giuseppe, è tra i. Ma non è il soloLA LISTA COMPLETA – In corsa, invece,di grande peso e rilievo nel calcio italiano, tra cui Giuseppe, presidente dell’Inter, e Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Entrambi sono figure di comprovata esperienza e prestigio, capaci di portare una visione strategica al massimo organo decisionale della Federazione. Tra le sorprese maggiori spicca l’assenza del nome di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere uscente, il cui ruolo in passato è stato centrale nel panorama dirigenziale italiano. Tra i dodicispiccano diversi dirigenti di spicco del calcio italiano, tra cui Francesco Calvo (Juventus), Claudio Fenucci (Bologna), e Paolo Scaroni (Milan).