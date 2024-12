Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard: "Ho avuto paura di morire e di smettere"

Roma, 30 dicembre 2024 - L'anno che volge al termine è stato tutt'altro che fortunato per Jonas, e non si parla solo di risultati sportivi. Quanto successo lo scorso 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi ha lasciato il segno anche nell'apparentemente algido danese, che si è aperto ai microfoni di DR. Le dichiarazioni diQuel giorno il corridore della Visma-Lease a Bike riportò la frattura di sette costole, della clavicola e uno pneumotorace che nelle prime ore causò parecchia preoccupazione sulle sue condizioni di salute: una caduta terribile cherievoca quasi come a volerla relegare in questo 2024 ormai alle ultimissime battute. "E' stata la prima volta in cui sono caduto e non ho cercato la bici per tornare in sella. Per un momento ho pensato che sarie morto per un'emorragia interna e in quegli istanti ho pensato che fosse tutto finito".