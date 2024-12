Justcalcio.com - CdS – Esonero Fonseca diretta, Milan a Conceicao: tutti gli aggiornamenti LIVE

2024-12-30 11:01:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:Pauloè stato esonerato dopo il pareggio per 1-1 trae Roma a San Siro. La dirigenza rossonera ha già individuato Sergio, atteso oggi ao, come successore del tecnico portoghese: segui lacongliin tempo reale su Il Corriere dello Sport – Stadio.10:45-Roma, il gol stupendo di Dybala che ha condannatoGUARDA QUI la fotosequenza del gol.10:30Furia, espulso in-Roma: la frase urlata all’arbitro a bordocampoL’allenatore portoghese scatenato in seguito a un rigore non concesso per un presunto fallo di Pisilli su Reijnders: caos e cartellino rosso10:10, esonerato: ora è ufficialeIl comunicato: “ACannuncia che Pauloè stato sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra Maschile.