Capodanno a Roma, si aggiungono altri cantanti per il concerto al Circo Massimo

Il tradizionaledisi farà, nonostante le difficoltà. E promette un grande spettacolo, con una lineup che si arricchisce di nuovi nomi. Accanto ad artisti come Gabry Ponte, la Premiata Forneria Marconi (PFM), l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, ci saranno anche i leggendari Culture Club, capitanati da Boy George, pronti a incantare il pubblico con le loro hit senza tempo., arrivano Boy George e i Culture ClubDopo un’assenza di oltre 15 anni dall’Italia, i Culture Club tornano per celebrare ilno con uno show che ripercorrerà i grandi successi della loro carriera. Il gruppo britannico, famoso per brani iconici come “Do You Really Want to Hurt Me” e “Karma Chameleon”, arriva direttamente dal loro recente tour mondiale che ha toccato la leggendaria O2 Arena di Londra.