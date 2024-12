Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Cattolica: balli, dj set e il tradizionale tuffo in mare. Gli appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 dicembre 2024 – Attese migliaia di persone domani adavanti al municipio per l’ultima notte dell’anno e per dare il benvenuto al 2025 tra musica,e brindisi ai piedi di Palazzo Mancini, in una piazza Roosevelt che si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto. La serata più lunga e travolgente dell’anno prenderà il via alle 22 di domani con il Dj-set di Radio 60/70/80 by Studio+, portando in piazza un’energia travolgente e i grandi classici che faranno ballare tutti, anche in diretta nazionale, con ritorno promozionale per la riviera. Alle 23 saliranno sul palco i Revolution che con la loro musica coinvolgeranno il pubblico in canti efino all’una di notte. A riprendere il testimone della festa saranno di nuovo speaker e dj di Radio 60/70/80 by Studio+ con il dj-set di DJ Cristian Boselli, accompagnato da Pierangelo Lanfranchi e Cristian Redox.