Bollette, rincari fino al 30%: e ci sono rischi di un ulteriore peggioramento

Le tensioni geopolitiche e le difficoltà di approvvigionamento energetico stanno avendo ripercussioni dirette sui prezzi del gas e dell’energia in Europa. La chiusura del transito di gas russo attraverso l’Ucraina e la concorrenza asiatica sull’acquisto di gas naturale liquefatto stanno aggravando una situazione già critica, con un incremento delledel 30% previsto per il 2025.Il contesto internazionaleIl presidente russo Vladimir Putin ha ripreso a utilizzare la leva del gas per mettere in difficoltà l’Occidente. Il contratto che consente il transito del gas russo attraverso l’Ucraina, che risponde al 5% della domanda europea secondo Bloomberg, scadrà entro la fine dell’anno. Mentre Putin sottolinea la necessità di nuovi accordi per utilizzare percorsi alternativi, come il gasdotto Bielorussia-Polonia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vincola ogni rinnovo a garanzie che escludano l’impiego dei proventi del gas a sostegno della guerra in Ucraina.