Anthony Hopkins dopo 49 anni festeggia un incredibile traguardo | Celebro la vita

L'attore ha raggiunto questo impegnativoessersi ritrovati nei guai in uno dei periodi peggiori della suaha celebrato un'importante pietra miliare nel suo percorso di sobrietà. L'attore due volte premio Oscar, ha celebrato 49di sobrietà e la sua "inaspettatamente lunga" in un toccante video pubblicato su Instagram. "Buongiorno! Buon 29 dicembre. 29°? Perché il 29? Beh, 49fa oggi ho smesso di bere", ha spiegato. "Mi stavo divertendo molto, ma poi ho capito che ero in un grosso guaio, perché non ricordavo nulla e stavo guidando un'auto, ubriaco fradicio". In quel momentoha capito che doveva cercare aiuto. "Ho telefonato a un gruppo di persone come me, alcolizzate, .