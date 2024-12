Terzotemponapoli.com - Veneziani a Napoli, doppi ex e qualche statistica storica

Leggi su Terzotemponapoli.com

Se pensi a-Venezia non puoi non ricordare le promozioni in Serie A di Walter Novellino, Stefan Schwoch, Alessio Bandieri (senza dimenticare Salvatore Bandieri). Sapevate che Luciano Spalletti è stato anche allenatore degli arancioneriverdi? Dino Panzanato era nato a Favaro Veneto, distante circa 10 km da piazza San Marco. Se n’è andato cinque anni fa. Indossò la cacacca del ‘Ciuccio’ per nove stagioni dal 1964 al ’73, ottenendo un secondo posto nel ’68 (in precedenza la squadra partenopea non era mai salita sulla piazza d’onore) e un terzo nel ’71 (miglior difesa del campionato). Nel volume ‘Ildalla A alla Z’, Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo hanno riportato una sua dichiarazione: “Se tornassi afarei una brutta figura perché mi metterei sicuramente a piangere. Non si può immaginare quanto sono stato felice in quella città e in quella squadra”.