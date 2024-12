Liberoquotidiano.it - "Un cambio fatto a ca***": Noemi fa impazzire tutti ad Affari Tuoi | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Protagonista della puntata diandata in onda questa sera, domenica 29 dicembre, su Rai 1 è statadalle Marche. La concorrente ha spiegato al conduttore, Stefano De Martino, che vive a Senigallia e che lavora in un'azienda di videogame. Al centro dello studio insieme a lei la sorella Valentina. Il primo pacco aperto è stato il numero 9 del Piemonte, che conteneva cinque euro. Allo stesso tempo si trattava del primo biglietto della Lotteria Italia per questa regione. Successivamente,ha perso 50mila euro. Poi, dopo i primi 6 tiri, il dottore le ha offerto 40mila euro, che però lei ha rifiutato. Il tiro successivo invece ha mandato in fumo i 300mila euro. E poco dopo via anche i 200mila. A quel punto la pacchista ha deciso di accettare ilproposto dal dottore.