Isaechia.it - Sanremo 2025, ci sarà anche Giulia De Lellis al Festival? Ecco in quale ruolo: “Si occuperebbe di…”

Leggi su Isaechia.it

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela per Dagospia,Depotrebbe approdare aldi, assumendo undi primo piano durante il Dopo:Candela flash! – è il dopoo una puntata di “Temptation Island”? nel cast fisso potrebbe esserciDe, con Selvaggia Lucarelli e il conduttore Alessandro Cattelan. L’influencer da 5 milioni di follower sidei look dei big di. in gara il fidanzato Tony Effe, l’ex Irama ed Elodie, fidanzata con l’altro suo ex Andrea Iannone. l’agente Facchinetti fa il pacchetto e piazza Maria Sole Pollio al Prima. È IL DOPOO UNA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”? NEL CAST FISSO POTREBBE ESSERCIDE. IN GARA IL FIDANZATO TONY EFFE, L’EX IRAMA ED ELODIE, FIDANZATA CON L’ALTRO SUO EX ANDREA IANNONE.