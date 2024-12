Pronosticipremium.com - Ressa per Ratiu, Barcellona e Premier sfidano la Roma: c’è la clausola

chiamata all’esame Milan a San Siro, per cercare di chiudere nel migliore dei modi un 2024 travagliato per tutto il suo corso. Gennaio sarà poi un mese chiave per il proseguo della stagione, tra campionato, Europa League ed un calciomercato che deve portare novità. In uscita attenzionati big come Pellegrini e Cristante, mentre in entrata Ghisolfi va alla ricerca di un vice Dovbyk, con Raspadori e Beto in pole, e di un esterno destro di fascia. Da questo secondo punto di vista si vagliano tanto nomi.Dagli italiani Zappa e Delprato fino agli stranieri Rensch e Sildillia, ma in lista c’è anche Andrei. Il classe ’98, dopo uno scorso anno ai margini, è esploso all’Europeo con lania, dando poi conferme di rendimento nel Rayo Vallecano sotto la guida di Inigo Perez. Di fatto sempre titolare il terzino di Aiud, con un gol e un assist messi a segno, oltre a prestazioni sempre positive ed incoraggianti.