Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 29 dicembre 2024, su Rai 3

Leggi su Tpi.it

, in onda29su Rai 3Questa sera, domenica 29, va in onda in prima serata la primanuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 29su Rai 3.I servizi e le inchieste di“La posta del cuore” è il servizio con cui si apre ladi “” di questa sera. L’innovazione in medicina ha prodotto dispositivi medici sempre più efficaci, capaci di salvare vite umane e farci vivere meglio. Questi apparecchi sono però anche molto costosi e incidono sul bilancio del Servizio sanitario nazionale.