Notizie.com - Perché la crisi climatica pesa sul trasporto pubblico: interruzioni, allagamenti e ritardi. Legambiente: “Centinaia di eventi estremi”

Leggi su Notizie.com

Sono 203 glimeteoche in Italia negli ultimi 14 anni, tra il 2010 e il 2024, hanno causatoa treni, metro e tram in tutta Italia.Il dettaglio emerge dall’ultimo rapporto didenominato Pendolaria 2025. Il dossier sottolinea “ancora una volta come le esigenze di mobilità del Paese siano messe in secondo piano rispetto all’eterna rincorsa all’annuncio sulle grandi opere”.lasul: “di” (CANVA FOTO) – Notizie.comGlimeteoin Italia hanno causatoa treni, metro e tram in tutta Italia. Piogge intense e, frane dovute a intense precipitazioni, temperature record e forti raffiche di vento hanno colpito la mobilità in particolare di Roma (con 36), Napoli (12) e Milano (11).