Lanazione.it - Parco dell’Acciaiolo. In via Paisiello il nuovo fontanello

L’acqua pubblica in tutti i quartieri di Scandicci. Con l’arrivo deldi vianella zona del, sono oggi sette i fontanelli installati da Publiacqua disponibili sul territorio comunale arricchendo un’offerta alla cittadinanza che ha apprezzato i precedenti che dal 2017 ad aprile 2024, hanno erogato complessivamente oltre 12 milioni di litri di acqua. La copertura è su tutto il territorio il comune di Scandicci sta lavorando da tempo per ridurre l’uso della plastica, offrendo un’alternativa sostenibile per i cittadini. I fontanelli di Publiacqua che da anni ormai erogano acqua buona e sicura, refrigerata naturale. Ildi Scandicci va a servire una zona ricca di popolazione e di attività. Secondo i dati di Publiacqua, nei 46 comuni dove il gestore ha in carico il servizio, sono oggi installati 129 fontanelli che nel periodo dal 2017 al 2023, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato 230 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.