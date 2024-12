Ilfattoquotidiano.it - “Non sono stati considerati i rischi per la salute e per l’ambiente”: il Tar ha annullato l’ampliamento dell’aeroporto di Treviso

Il progetto di ampliamento“Antonio Canova” dinon tiene conto deiper lae per, anche perché costituisce un’interferenza con il Parco regionale del Sile, dove si trovano le sorgenti del fiume, in un’oasi naturale di particolare bellezza. Lo afferma una sentenza del Tar del Veneto (presidente Ida Raiola) che hail masterplan in gestazione da anni, con una spesa di oltre 50 milioni di euro per lo sviluppo dello scalo fino al 2030. Il ministero delaveva dato il via libera nel 2021, ma è proprio contro quella autorizzazione e le carenze nella valutazione di impatto ambientale che hanno presentato ricorso Legambiente e Italia Nostra, assistiti dall’avvocato Matteo Ceruti. Chiedevano di fermare il provvedimento adottato, citando i ministeri della Transizione ecologica, della Cultura e delle Infrastrutture, l’Enac e Air 3.