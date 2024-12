Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2024 in DIRETTA: Kraft in testa dopo la prima serie! Un buon Insam sfiora la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35: L’appuntamento è fra circa 20? con la seconda17.34: Non è stato dominio austriaco ma poco ci manca!al comando davanti a Horl, i due più attesi. Paschke si conferma protagonista, così come Forfang in grande ascesa. Da dietro Hayboeck, Deschwanden e Tschofenig, il migliore ieri in, possono provare a rimontare. Eliminato, non di molto, l’azzurro Alex17.33: Questa la classificala:1 Q StefanAUT 167.22 Q Jan Hoerl AUT 165.93 Q Pius Paschke GER 162.74 Q Johann Andre Forfang NOR 160.55 Q Michael Hayboeck AUT 156.56 Q Gregor Deschwanden SUI 156.47 Q Daniel Tschofenig AUT 155.68 Q Kristoffer Eriksen Sundal NOR 151.59 Q Pawel Wasek POL 149.810 Q Markus Mueller AUT 149.011 Q Maximilian Ortner AUT 147.