Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: sorpresa Moeller, attesa per Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA12.01 Partito Stefan Rogentin.12.00 Dietro! Kriechmayr chiude a 2 decimi dache nell’ultimo settore è stato perfetto.12.00 Dopo metà gara l’austriaco ha un ritardo di 4 centesimi. Kriechmayr ha sciato benissimo nella Carcentina.11.59 Partito Vincent Kriechmayr, che cerca un risultato per cambiare la propria stagione.11.58 Quarta posizione per Alexander a 1.11 di distacco da.11.57 Dopo metà gara il canadese ha 78 centesimi di vantaggio.11.57 Partito Cameron Alexander, terzo ieri.11.56chiude con 66 centesimi di vantaggio. Il norvegese guadagna mezzo secondo nel tratto finale. Nel complessivo lo scandinavo ha condotto una buona gara con poche sbavature.