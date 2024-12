Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Venezia, pre partita: le formazioni ufficiali, attacco inedito

13.58 – Sono state diramate ledella sfida tra: scelta inedita di Conte che schiera insieme dal primo minuto Kvara e Neres.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.(3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.13.50 – Amici di Spazio, benvenuti alla diretta testuale di! Gli azzurri si approcciano allacontro i veneti con la speranza di poter portare a casa punti e proseguire la corsa ai piani alti della classifica. Di contro, ildi Di Francesco ha bisogno di mettere in piedi una prestazione importante per dare un segnale a tutto l’ambiente.