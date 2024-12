Ilrestodelcarlino.it - La tassa sulle vacanze: "Incassi record nel 2024 dall’imposta di soggiorno. Li reinvestiremo nei voli"

Le fiere sono un’autentica benedizione per il turismo riminese. In attesa dei dati Istat su presenze e arrivi, quelli relativi all’imposta didicono che novembre è stato un mese decisamente positivo per Rimini, grazie – soprattutto – al grande afflusso di visitatori in città in occasione di Ecomondo. "Numeri alla mano – spiegano da Palazzo Garampi – novembre si è chiuso con presenze in aumento del 13 per cento rispetto all’analogo mese del 2023, superando per la prima volta nella storia il tetto dei 200mila pernottamenti a Rimini". Un risultato che fa, di Ecomondo, una fiera importante quasi quanto il Sigep per il suo impatto turistico in città. Secondo le previsioni si dell’amministrazione comunale "quest’anno, con ogni probabilità, si chiuderà per Rimini con un incremento dell’incasso da imposta diche si aggirerà intorno ai 3,7 milioni di euro in più rispetto al 2023".