Juve-Fiorentina Motta | Dovevamo segnare il terzo gol Palladino | Grande prova

Torino, 29 dicembre 2024 –ntus echiudono l'anno con un pareggio. Un pareggio che per i bianconeri rappresenta una vera e propria beffa. La Vecchia Signora può mangiarsi le mani per le chances da rete non sfruttate. "Abbiamo creato occasioni, abbiamo fatto una bella partita ma dobbiamo essere capaci di trovare ilgol - il pensiero di Thiago- Può succedere che gli avversari riescano poi ae non arrivi alla vittoria. Dopo la prima rete abbiamo abbassato il nostro livello e non era il momento, bisognava continuare. Dopo il primo pareggio abbiamo avuto una reazione, ma non possiamo aspettare di prendere un gol per poi riprendere col nostro gioco. Bisogna attaccare con equilibrio, la gestione oggi doveva portare a chiudere la partita con ilgol. Poigestire il pallone oppure chiuderci e ripartire".