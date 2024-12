Ilnapolista.it - El País stronca il Barcellona di Laporta: “sopravvive improvvisando, il presidente sta rovinando il club”

Ilpare dovrebbe riuscire a registrare Dani Olmo e Pau Victor in Liga; dopo il verdetto contro del tribunale, i blaugrana potrebbero vendere a metà prezzo (circa 100 milioni) una parte dei pacchetti Vip del nuovo Camp Nou per rientrare nelle spese. Tuttavia, Elcritica la gestione delper la riducibilità all’ultimo minuto e le “improvvisazioni” manageriali.IldiIl quotidiano spagnolo scrive nell’edizione odierna:Nonostante sia stata una formula già utilizzata lo scorso anno per Koundé, Jõao Felix, Cancelo, Iñaki Peña o Marcos Alonso, l’importo è ora molto più alto e più difficile da coprire. La vendita degli asset continua ad essere la pratica abituale dal ritorno dialla presidenza nel 2021. La ricerca di risorse si sta espandendo in paesi come Qatar, Dubai, Mongolia e Azerbaigian dopo che il contratto firmato con la Nike non è stato sufficiente a regolarizzare la situazione di Olmo.