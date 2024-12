Ilrestodelcarlino.it - "Dieci milioni per il porto, manca il progetto"

Messa in sicurezza del, parla il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che tra le sue deleghe ha anche quella sui porti. "Sono disponibile – dice – a valutare le soluzioni progettuali per arrivare all’obiettivo, ma bisogna decidere se agire attraverso una diga foranea o sul braccio del molo. A me stanno bene tutti e due gli interventi, però si scelga perché i soldi ci sono, qualcosa più didi euro, per poterli spendere bisogna predisporre i progetti e penso che questo sia un iter che dovrebbe seguire il Comune di Civitanova". Parole del governatore a margine del raduno regionale di Forza Italia al ristorante Petè, a due passi dalmartoriato dall’ultima mareggiata. La categoria dei diportisti civitanovesi anche stavolta ha tuonato nei confronti delle Regione, da cui si aspetta che passi dalle promesse ai fatti quanto alla realizzazione di opere che dovranno garantire la sicurezza della rada, soprattutto dopo la mareggiata di Natale, i cui segni sono ancora evidenti, tanto che un’area piuttosto ampia è stata chiusa dalla Capitaneria per problemi di pubblica incolumità.