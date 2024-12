Oasport.it - Coppa Italia volley oggi in tv: orari quarti di finale 29 dicembre, programma, streaming

domenica 29vanno in scena tre partite valide per ididella2025 dimaschile. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine del girone d’andata di Superlega e si disputano degli incontri da dentro o fuori: chi li vince si qualifica per la Final Four, innel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna. Si preannuncia un pomeriggio davvero rovente, con sfide avvincenti che sveleranno tre compagini che potranno continuare a inseguire il trofeo.Le danze si apriranno alle ore 16.00, quando Trento ospiterà Cisterna: i dolomitici partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare gli arrembanti laziali, desiderosi di piazzare il colpaccio a sensazione. Alle ore 18.00, invece, grande spettacolo a Civitanova, dove la Lube sarà chiamata a tenere testa a Milano: si preannuncia una sfida equilibrata tra i cucinieri e i meneghini, che possono davvero fare la sorpresa.