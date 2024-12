Anteprima24.it - Consiglio provinciale verso il forfait, anche Forza Italia diserterà l’assise

Tempo di lettura: 2 minutiDomani gruppo dinon sarà in Aula, l’annuncio arriva direttamente dai due consiglieri provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini che incalzano: “Nel solco del nostro atteggiamento sempre responsabile e coerente con il ruolo di opposizione, confermiamo che domani non parteciperemo alla seduta del. La nostra scelta nasce dalla necessità di approfondire alcune situazioni rilevanti per la gestione dell’Ente, come il Documento Unico di Programmazione (DUP), che richiede un’attenta analisi e un confronto serio. Riteniamo che una trattazione frettolosa di questioni così importanti non sia funzionale agli interessi del Sannio. Sottolineiamo con soddisfazione come questa nostra posizione trovi condivisioneda parte delle altre forze di opposizione, dimostrando che il percorso intrapreso è frutto di una scelta di responsabilità.