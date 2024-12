Corrieretoscano.it - Capodanno a Firenze, alla casa di accoglienza Caritas cucina il critico Leonardo Romanelli

– Feste e solidarietà, dopo il tradizionale pranzo di Natale la Fondazionedirinnova la sua attenzione alle famiglie assistite con un’iniziativa speciale anche il primo giorno del nuovo anno. Nella mensa delladiSan Paolino di via del Porcellana, che accoglie donne, famiglie, anziani e uomini in difficoltà accompagnandoli in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa, l’1 gennaio 2025 sarà organizzato un pranzo per gli ospiti. Are sarà ilenogastronomicoche, affiancato dal suo staff, torna per l’occasione a fare il cuoco.ha ideato un menù ricco e variegato, in grado di rispondere alle esigenze alimentari di tutte le persone accolte: come antipasto vitello tonnato con insalata russa, come secondo piatto bocconcini di tacchino al limone e basilico e di contorno carote al burro.