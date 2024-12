Ilfattoquotidiano.it - Bird strike, in 30 anni 292 decessi per gli impatti tra aerei e uccelli. Più di 200mila i casi registrati solo negli Usa

L’incidente aereo avvenuto oggi in Corea del Sud, in cui un aereo è uscito di pista e ha preso fuoco, causando 179 morti potrebbe essere stato causato da un ““, ovvero una collisione tra l’aeromobile e uno stormo di. Questo fenomeno rappresenta uno dei rischi più gravi per la sicurezza aerea ed è stato responsabile, dal 1988 al 2019, di 292globali legati a collisioni con la fauna selvatica, secondo la Federal Aviation Administration.Stati Uniti, tra il 1990 e il 2019, sono staticirca 227.005 incidenti con la fauna selvatica che hanno coinvoltocivili, di cui 17.228nel 2019, in 753 aeroporti. Inoltre, gli operatoristatunitensi hanno segnalato 4.275 incidenti simili in aeroporti esteri. I dati della FAA indicano che circa il 61% delle collisioni conavviene durante le fasi di atterraggio, mentre il 36% si verifica durante il decollo e la salita.