Avellino lunedì la ripresa degli allenamenti | il punto sui rinnovi

Tempo di lettura: < 1 minutoUltime ore di riposo in casa, domani laal Partenio-Lombardi con il Giugliano nel mirino. Gara in programma il prossimo 5 gennaio (ore 17.30) allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Da verificare le condizioni di Michele D’Ausilio che si sottoporrà ad un nuovo controllo e ad alcuni esami strumentali; Noah Mutanda fresco di rinnovo che dovrebbe rientrare in gruppo dopo l’affaticamento muscolare delle scorse settimane e Michele Rigione uscito anzitempo dall’ultima di campionato contro il Picerno.CAPITOLO. In casasi lavora anche in ottica futuro anche per i: Raffaele Biancolino al 2026, Mutanda al 2027 mentre è scattato il prolungamento con la quindicesima presenza in stagione per Luca Palmiero fino al 2026.