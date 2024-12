Liberoquotidiano.it - Assalto agli affitti brevi in tutta Italia, il dramma dei proprietari: cosa sta succedendo

Ci risiamo. Il 2024 sarà ricordato come l'anno degli assalti alle keybox, quelle cassettine per le chiavi che molti gestori di appartamento utilizzano in modo da sveltire le operazioni di check-in quando affittano ai turisti (attenzione: sveltire non vuol dire zompare, ché un conto è la praticità e un altro è il rispetto della normativa anti-terrorismo su cui, peraltro, l'ultima circolare del Viminale è stata chiarissima). È che qui, cioè a Firenze e a Venezia, ma anche a Rimini e a Genova e a Milano, i blitz contro le locazionimanco si contano più. Lotta senza quartiere (nel senso che non si fanno sconti di zona, vale in centro come in periferia) all'overtourism, parola popolarissima che, mica a caso, è recentemente entrata pure nei nuovi dizionari. E, di rimando, guerra dichiarata aidi casa che saran fatti loro come e con che modalità intendono mettere a reddito i propri immobili.