Laprimapagina.it - Apertura del Giubileo a Oppido Mamertina: un evento di fede e comunità in diretta su Piana Tv

Leggi su Laprimapagina.it

, un piccolo gioiello nel cuore delladi Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, si veste a festa per l’ufficiale delstraordinario. L’, che attirali e curiosi da tutta la regione, rappresenta un momento di profonda spiritualità e condivisione per lalocale.L’delè segnata da una solenne celebrazione eucaristica nella storica Cattedrale di, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. Il rito d’inizio ha visto il Vescovo della Diocesi di-Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti, aprire la Porta Santa, simbolo di grazia e misericordia, dando ufficialmente inizio a un anno speciale dedicato al perdono, alla riconciliazione e alla rinascita spirituale.L’è attualmente in corso ed è trasmesso indall’emittente calabreseTV, che sta permettendo a chi non può essere presente fisicamente di partecipare a distanza (Canale 185 del digitale terrestre.