Ilgiorno.it - Ancora tensioni a Brescia. Scontro fra polizia e antifascisti. La destra intanto fa l’aperitivo

una serata di tensione in piazza Vittoria, dove questa volta si sono registrati scontri tra i manifestanti di partiti, associazioni e enti vicini alla sinistra sinistra e che erano lì per protestare contro l’“aperitivo tricolore“ organizzato dal gruppo “Difendi“, che raccoglie simpatizzanti della galassia di estrema. Entrambi gli eventi erano stati vietati l’altro ieri da Prefettura e Questura nella modalità in cui erano stati inizialmente pianificati. Quando i gruppidurante il loro comizio, hanno esposto uno striscione con scritto "La vera sicurezza è questa qua. Fuori i fascisti dalla città" alcuni manifestanti sono stati caricati. "Ci siamo trovati di fronte uno schieramento. Siamo entrati in piazza pacificamente. Volevamo solo manifestare il nostro dissenso – specifica Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione Comunista - Quando abbiamo estratto gli striscioni laha cominciato a strapparli di mano ai ragazzi.