Metropolitanmagazine.it - Al Capodanno di Roma arrivano anche i Culture Club: per il sindaco Gualtieri è «un grande onore»

La Storia Infinita è un avvincentenzo di Michael Ende, adattato per ilschermo nel 1984; al tempo stesso, però, è un perfetto riassunto deldi2024. Tutto è cominciato con l’invito del Comune a Tony Effe, revocato dopo la maxi polemica scatenatasi a causa dei testi sessisti e violenti del rapper, giudicati inadatti per l’evento dalle associazioni femministe e da diverse correnti politiche. In seguito all’esclusione dell’ex membro della Dark Polo Gang,Mahmood e Mara Sattei si sono tirati fuori dalla serata, lasciando il concertone del 31 dicembre sprovvisto di una lineup. La censura nei confronti del cantante di Sesso e Samba ha dato origine ad un acceso dibattito, nel quale la stramaggioranza degli artisti si è schierata in difesa della libertà d’espressione.