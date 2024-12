Lanazione.it - Accoltellata dall’ex, il racconto di Martina Voce al padre. “Mi ha colpito mentre entravo in negozio”

Firenze, 29 dicembre 2024 – Orapuò parlare e raccontare della terribile aggressione subita dall'ex fidanzato prima di Natale a Oslo dove studia e lavora. Il primo a cui ha voluto raccontare tutto è ilCarlo a cui ha affidato quei momenti orribili. "Mi ha colpita con numerose coltellatein”, ha detto la giovane, 21 anni, alraccontando per la prima volta cosa è successo il 20 dicembre. “Da ogginon è più tracheotomizzata, ha un supporto che l'aiuta a parlare per non sforzare le corde vocali nel caso di bisogno e ha anche camminato, sempre con un supporto. Oggi ci è venuta lei incontro in ospedale, accompagnata dalle infermiere. I sanitari sono colpiti dalla sua capacità di recupero, e sono fiduciosi anche per la mobilità del volto”, spiega Carloparlando anche del recupero fisico della figlia che ha subito ben cinque interventi, l'ultimo alla mano sinistra colpita più volte forse perché usata per difendersi dalla furia dell'ex fidanzato Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane.