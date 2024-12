Ilrestodelcarlino.it - "Tredici milioni per l’Appennino"

Continuare a investire nella montagna, dotando i territori di un numero sempre maggiore di servizi per contrastare il rischio dello spopolamento e dell’abbandono socioeconomico. La Regione conferma il proprio impegno verso le aree più lontane dai centri maggiormente abitati. Ieri primo incontro tra l’assessore Davide Baruffi (nella foto), i sindaci della montagna modenese e il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, nella sede dell’Unione dei Comuni del Frignano a Pavullo. Tre gli obiettivi dell’incontro: ascoltare dai primi cittadini le priorità di un nuovo progetto e concordare un metodo di lavoro per garantire un confronto continuo e sistematico con il territorio. "I sindaci sono i nostri primi interlocutori – ha commentato Baruffi – Insieme dobbiamo verificare lo stato d’attuazione delle strategie per le aree interne e montane finanziate nel corso del 2024, ma anche iniziare a ragionare su un nuovo progetto che veda le aree montane al centro delle politiche di sviluppo sostenibile regionale.