Sinner, Kyrgios ancora all'attacco: "Se è innocente, perché gli hanno tolto punti e premi?"

Nicktorna a far sentire la sua voce. Il tennista australiano, che è pronto a tornare in campo in Australia, ha espresso nuovamente le sue opinioni sul caso di doping che ha coinvolto Jannik, contro il quale ha avviato una sua personale battaglia: “è il numero 1 al mondo e come atleta è straordinario, non ho mai messo in dubbio questo. Tuttavia, il modo in cui vengono gestiti questi incidenti deve essere equo e uniforme per tutti. La situazione è stata trattata in maniera inadeguata. È inaccettabile vedere due numeri uno del mondo condannati per doping; è un affronto per il tennis”, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Brisbane, menzionando anche il caso di Iga Swiatek.Leggi anche: Iran, parla il ministro Tajani: “Cecilia Sala è in buona salute, in una cella da sola”“L’integrità del nostro sport è in pericolo, ma nessuno sembra voler affrontare il problema.