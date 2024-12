Scoppia guerra del gas Gazprom | stop forniture alla Moldova dal 1 gennaio

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ucraina, Russia, Slovacchia e ora. Sul conflitto tra Mosca e Kiev si innesta una nuovadel gas che coinvolge altri Paesi. Dopo la minaccia di ritorsioni da parte di Bratislava nei confronti dell'Ucraina, se fermerà il flusso del gas russo direttoSlovacchia, oggi arriva l'annuncio diche gela Chisinau: .L'articolodel gas,dal 1proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”