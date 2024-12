Ilrestodelcarlino.it - Salviamo le cassette della posta

Vi racconto questa. Vado per spedire una lettera a Bologna e con estrema sorpresa leggo sulla cassettale che dal 10 novembre viene eliminato il ritirocorrispondenza (zona Dagnini, Sigonio, Albini). L'avviso rimanda all'ufficiole di via Emilia Levante. Ora per spedire anche solo un biglietto augurale bisogna fare spesso diversi chilometri. I cittadini, soprattutto anziani, ringraziano! Mariangela Riboldi Risponde Beppe Boni Succede non solo a Bologna. Il numero dellenelle quali inserire lettere, biglietti e corrispondenza varia è drasticamente diminuito. Inevitabile. Il mondocomunicazione in senso lato è cambiato, il web, internet, le chat hanno stravolto, a volte nel bene a volte nel male, il meccanismo dei rapporti umani. Sono sempre meno le persone che si affidano alla carta per i loro contatti.