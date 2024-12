Thesocialpost.it - Ricerche senza sosta per Nicola Persano, 76enne scomparso a Camaiore

Continuanoesito ledi, 76 anni, residente a(Lucca),dal pomeriggio di Natale dopo essere uscito di casa per una passeggiata. Nonostante tre giorni di perlustrazioni intensive, le squadre di soccorso non hanno trovato alcuna traccia dell’uomo.Dispiegamento massiccio di forzeLe operazioni di ricerca hanno coinvolto vigili del fuoco, unità cinofile e l’elicottero Drago, che hanno esplorato le zone di, Capezzano, Lido, Piano di Mommio e le aree limitrofe. Nonostante i mezzi e l’impegno sul campo, non sono emersi indizi significativi sulla direzione presa dall’uomo.All’unità di comando locale (Ucl), allestita presso lo stadio comunale di, sono arrivate diverse segnalazioni. Alcuni testimoni affermano di averlo avvistato in località come Massarosa, alla Cittadella del Carnevale o alla Migliarina di Viareggio, ma nessuna informazione ha trovato riscontro concreto.