Pensioni 2025 | previsti modesti aumenti ma non per tutti con il meccanismo di rivalutazione

A partire da Gennaio, lesubiranno un incremento dello 0,8% in base aldistabilito dal Ministero dell’Economia. Tuttavia, solo lefino a tre volte il minimo beneficeranno dellapiena. Eccoi dettagli sui nuovi importi e il calendario annuale dei pagamenti. Come funziona ildidelleIl decreto interministeriale del 15 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito unadellebasata sull’inflazione stimata per il. Se l’inflazione reale dovesse risultare diversa da quella prevista, il conguaglio sarà applicato l’anno successivo. Laè applicata su tre fasce, come previsto dalla legge 388 del 2000: 100% per gli assegni fino a 3 volte il minimo; 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo; 75% per gli importi superiori.