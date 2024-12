Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 28 e 29 dicembre 2024: amore agitato per Pesci

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela l'del fine settimana 28 e 29, concentrandosi sue salute. Per i segni zodiacali delci saranno delle tribolazioni sulle faccende di cuore, mentre il Gemelli andrà a gonfie vele.Fox 28 - 29: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -: sabato potrete parlare a cuore aperto, mentre domenica non dovrete agitare le acque. Riflettete sul dove passare la fine dell'anno. Lavoro: c'è fermento in questo settore, ma non agite in fretta piuttosto navigate a vista. Toro -: in vista del Capodanno, organizzatevi per tempo. Favorito il recupero emotivo. Spegnete ogni polemica sul nascere. Lavoro: scelte riguardanti il futuro. Presto arriverà la risposta che aspettate. Gemelli -ok per parlare d'o fare una scelta sentimentale.