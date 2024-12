Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 dicembre): Jaylen Brown ne fa 44 e trascina i Celtics, vincono anche Cavaliers e Mavericks. Warriors ko con i Clippers

Otto sono le partite disputate nellaper la NBA e completate da poche ore, dove come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States questa.Blitz esterno dei New York Knicks (21-10) sugli Orlando Magic (19-14) per 85-108 con 26 punti di Jalen Brunson e 23 punti e 13 rimbalzi di Josh Hart – Jalen Suggs top scorer dei Magic con 27 punti. Fanno saltare il fattore campoi San Antonio Spurs (16-15) che battono i Brooklyn Nets (12-19) per 87-96: Victor Wembanyama piazza 19 punti, con Jeremy Sochan autore di una doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi – 25 punti di Keon Johnson e 16 punti con 12 assist di Shake Milton tra le fila dei Nets. Successo interno dei Boston(23-8) contro gli Indiana Pacers (15-17) col punteggio di 142-105:si prende la copertina con 44 punti segnati, insieme alla doppia doppia messa a referto da Jayson Tatum (22 punti e 13 rimbalzi) – 18 punti e 10 rimbalzi per Payton Pritchard dalla panchina, con 19 punti di Tyrese Haliburton per gli ospiti.