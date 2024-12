Sport.quotidiano.net - Napoli-Venezia, il dilemma di Conte a sinistra: Kvaratskhelia o Neres?

, 27 dicembre 2024 - Quando cominciò a circolare la notizia di un suo infortunio al ginocchio in molti avevano temuto il peggio, prima della parziale schiarita che comunque sembrava relegare in un cassetto il suo 2024 a tinte miste (come quello dell'intero). Invece Khvichaha sorpreso tutti e bruciato le tappe, tornando in campo praticamente dopo una decina di giorni o poco più dal trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nel secondo round, quello di campionato, contro la Lazio che aveva causato una lesione del legamento collaterale mediale. Nel frattempo, però, il suo 'supplente' Davidha sfruttato benissimo la chance, offrendo ad Antonioaltre prospettive per quella corsia mancina che all'alba della stagione pareva invece dal destino già scritto.