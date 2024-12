Spazionapoli.it - Napoli, sfuma l’obiettivo di gennaio: è a un passo dal nuovo club

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calciomercatouno dei possibili innesti degli azzurri per: il giocatore è ad undall’accordo con ilGiungono ultimissime calciomercatoche lasciano l’amaro in bocca ai tifosi partenopei. Con l’imminente apertura della campagna acquisti invernale, le trattative che si susseguiranno in questo mese saranno tantissime, così come i nomi accostati alla squadra di Antonio Conte.Qualcuno potrà diventare effettivamente un innesto in casa partenopea, qualcun altro, invece, sfiorerà solamente la squadra, senza però diventare un rinforzo a tutti gli effetti. Diverse saranno anche le sfide a distanza tra piùdi Serie A, che proveranno a soffiarsi giocatori a vicenda per superare la concorrenza agguerritissima. Soprattutto tra i top, anche la minima differenza nell’offerta può convincere o meno un giocatore.