Pronosticipremium.com - Milan-Roma, i convocati di Ranieri: Cristante ancora out

Grandi attese per la super sfida di domenica sera contro il. Misterha diramato le convocazioni per il big match di San Siro confermando l’esclusione di, che ne avràper molto come già raccontato precedentemente tra le colonne di solola.it; prima convocazione, invece per il giovane De Marzi. Di seguito i:PORTIERI: De Marzi, Marin, Ryan, Svilar.DIFENSORI: Abdulhamid, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.CENTROCAMPISTI: Baldanzi, Le Fée, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Saelemaekers, Shomurodov, Soulé. Iper ##ASpic.twitter.com/MyzB3w0QVf— AS(@OfficialAS) December 28, 2024L'articolo, idiout proviene da Solola