Liberoquotidiano.it - **Manovra: Renzi su norma ad personam, 'voluta da Giorgia e Arianna, precedente grave'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Prima il botta e risposta in aula con Ignazio La Russa che chiama "camerata" e invita al "rispetto delle opposizioni", poi un lungo sfogo tra Transatlantico e buvette del Senato con i cronisti. Tema laanti-, laadche per Matteocostituisce "ungravissimo", infilata nella manovra "notte tempo" in commissione per colpire "un dirigente dell'opposizione". "Sarò pure antipatico -argomenta- e avrò pure il 2 per cento nei sondaggi, ma sono un dirigente dell'opposizione. A me personalmente non importa: farò una conferenza in meno. Sono stati assolto da tutto e sono felice. Ma questo è ungravissimo perché se Schlein va a Chigi, se volesse, potrebbe colpire un parlamentare dell'opposizione". Enon ha dubbi su chi sia il 'mandante' della: "L'hannole sorelle Meloni per colpirmi.