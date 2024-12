Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo 2025 di Cerciello: “Ariete, andrete fuori di testa e sarete un po’ sfigatelli. Estate rovente per il Cancro, l’Acquario farà strage di cuori”

Volete sorridere? Eccoche fa per voi. Luigi Torres, scrittore e creator digitale napoletano, con una passione per la narrazione e l’astrologia, sul suo profilo Instagram ha oltre un milione di follower. Racconta ogni giorno le piccole e grandi verità del, ma con un approccio ironico, leggero, divertito. Onesto intellettualmente, non si definisce astrologo ma solo uno con discreta infarinatura. “Ciò che faccio è trovare delle fonti, far mio ciò che leggo e poi rielaborare il tutto in una chiave più scanzonata”, rivela. Ma il suo profilo è diventato un vero punto di riferimento per chi cerca un oroscopo quotidiano fresco, creativo e diverso dal solito. Il suo modo di comunicare, diretto e sincero, offre uno sguardo alternativo sulle dinamiche astrologiche con l’obiettivo di far sorridere e riflettere al tempo stesso.