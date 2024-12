La storia fuorviante dei Democratici del Colorado che «vogliono i pedofili liberi per strada»

Leggi su Open.online

Circola lo screenshot di un post su Telegram in cui si sostiene che, negli Stati Uniti, precisamente in, iavrebbero votato contro una proposta di legge per mandare in prigione coloro che «comprano bambini di età compresa tra 1 e 5 anni per fare sesso». Questa narrazione lascerebbe intendere che il Partito Democratico voglia proteggere ie chi commette reati legati alla prostituzione minorile, lasciandoi delinquenti per le strade. La vicenda è priva del contesto completo.Per chi ha frettaLa proposta di legge è stata presentata sia da repubblicani che da.L’ultima votazione ha rinviato a tempo indeterminato la discussione della proposta.La proposta mira ad aumentare le pene minime previste dalla legge vigente.Secondo i, l’aumento delle pene non avrebbe risolto il problema.