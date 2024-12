Liberoquotidiano.it - La Juventus fa fuori il capitano: terremoto sul mercato, adesso cambia tutto

Ladi Giuntoli e Thiago Motta non ha mezze misure. È bianca o nera, proprio come la sua maglia. Quando c'è da prendere una decisione, il direttore sportivo e il mister la prendono senza girarci troppo intorno. L'ultima è la questione-Danilo, risolta con una comunicazione diretta al giocatore: sei sul. Lo era già in estate, a dir la verità, ma non ci fu modo di convincerlo ad accettare un ingaggio inferiore ai 4 milioni netti che lagli garantisce quest'anno, l'ultimo di contratto. Poco importa se formalmente sei ildella squadra, hai oltre 200 partite e sei l'unico over -30 di esperienza all'interno della rosa bianconera. Anzi, sono proprio questi i motivi per cui lavuole disfarsene: il brasiliano è l'ultimo ponte con il passato. Danilo è stato proposto al Milan nei discorsi per Tomori ma la risposta è stata fredda: preferisce il Napoli dove Conte si è speso in prima persona.