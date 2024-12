Napolipiu.com - Kvara-Lukaku-Neres insieme dall’inizio: Conte ci pensa per il Venezia

ciper il">L’influenza di Politano apre a una soluzione inedita per l’ultima del 2024: il tecnico potrebbe schierare per la prima voltail tridente più atteso dai tifosi.Il Napoli si prepara a una possibile rivoluzione offensiva. Come riporta il Corriere dello Sport, Antoniostarebbendo a una mossa a sorpresa per la sfida contro il: schieraretskhelia.Un tridente inedito che finora i tifosi hanno potuto ammirare solo per brevi spezzoni: “In partita è accaduto appena tre volte. Mai, sempre al tramonto di un secondo tempo e per soli 37 minuti complessivi”, scrive il quotidiano. Solo contro Bologna, Parma e Lazio i tre sono stati in campomporaneamente.