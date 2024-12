Notizie.com - Jeremy Sanchez, 26 anni, è stato ucciso dal suo agente di libertà vigilata nel pomeriggio della Vigilia di Natale

Una discussione, una lite fisica, infine una sparatoria: un 26enne èin California dal suodinel giornodi.Solo ieri, venerdì 27 dicembre, la tragedia è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno confermato le indagini sulla morte di un uomo detenuto in, colpito dal suo, 26, èdal suodineldi– notizie.comNel primodi, il poliziotto si è recato a Fresno, a casavittima,, 26, per una visita domiciliare di routine. Poco dopo è scoppiata una discussione, poi una “lite fisica” e infine gli spari. Uno sarebbeletale, ma secondo i rilevamenti degli spari del Dipartimento, i colpi uditi sono stati tre, come ha affermato il sergentepolizia di Fresno Diana Trueba Vega.